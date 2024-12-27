شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. "الأرصاد" يحذر من طقس مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرًا من طقسها.

وبين أنها تشهد هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وجريان سيول وصواعق رعدية وتساقط للبرد.

وأشار المركز إلى أن حالة الطقس تلك تشمل أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم، وتستمر حتى الـ10 من مساء اليوم.