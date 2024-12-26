%17 يؤمنون مساكنهم يأجهزة الإنذار ضد الحريق

في الوقت الذي يسعى فيه العديد من المواطنين إلى تركيب أجهزة إنذارات الحريق بمنازلهم، يؤمن 17% منهم مساكنهم بأجهزة إنذارات الحريق، مقابل 83% من المساكن لا تتوافر بها أجهزة إنذار حريق بمختلف مناطق المملكة، بينما سيطرت منطقتا الشرقية وجازان على توافر أجهزة إنذارات الحريق، كأكثر المناطق وجدا في المساكن.

البيئة المنزلية

كشف تقرير البيئة المنزلي للعام الماضي، عن أجهزة إنذار الحريق بالمسكن حسب مناطق المملكة، إذ استحوذت مساكن المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من وجود أجهزة إنذار الحريق بالمساكن بـ22%.

وحلت مساكن منطقة جازان ثانيًا بـ19%، وجاءت مساكن منطقة مكة المكرمة ثالثًا بـ18%، ومساكن الرياض رابعًا بـ16%، ومساكن القصيم خامسًا بـ15.73%، ومساكن عسير سادسًا بـ13%.

وسجلت منطقة حائل أقل مساكن مناطق المملكة وجود أجهزة إنذار الحريق بالمساكن بـ10%، وحلت مساكن الباحة ثانيًا بـ11%، ومساكن تبوك ثالثًا بـ11.16%، ومساكن الحدود الشمالية رابعًا بـ11.37%، ومساكن نجران خامسًا بـ11.85%، ومساكن الجوف سادسًا بـ12%.

غياب نهائي

غيب 83% أجهزة إنذارات الحريق بالمساكن، وتصدرت مساكن منطقة حائل أكثر مناطق المملكة لغياب أجهزة إنذار حريق بـ90%، وحلت مساكن الباحة ثانيًا بـ89%، ومساكن تبوك ثالثًا بـ88.84%، ومساكن الحدود الشمالية رابعًا بـ88.63%، ومساكن نجران خامسًا بـ88.15%، ومساكن الجوف سادسًا بـ87.99%، ومساكن المدينة المنورة سابعًا بـ87.59%.

أكثر المساكن وجودًا لأجهزة إنذار حريق

الشرقية 22%

جازان 19%

مكة المكرمة 18%

الرياض 16%

القصيم 15.73%

عسير 13%

أقل المساكن

حائل 10%

الباحة 11%

تبوك 11.16%

الحدود الشمالية 11.37%

نجران 11.85%

الجوف 12%

مساكن بدون أجهزة إنذار

حائل 90%

الباحة 89%

تبوك 88.84%

الحدود الشمالية 88.63%

نجران 88.15%

الجوف 87.99%

المدينة المنورة 87.59%