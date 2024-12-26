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حصيلة 2024: عالم الكرة الصفراء يخسر عضوا ثانيا من "الثلاثة الكبار" باعتزال نادال

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الرياص - اسماء السيد - باريس : بعد مسيرة احترافية استمرت لأكثر من 20 عاماً، ودع الأسطورة الإسبانية رافايل نادال التنس الاحترافية ليلة 19 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد هزيمته الأخيرة في مسابقة كأس ديفيس أمام الهولندي بوتيك فان دي تساندسخولب في ملقة (إسبانيا).

ملك رولان غاروس (14 لقبًا)، حصد اللاعب الأعسر المولود في مايوركا، 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى وميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية (2008 في الفردي في بكين، و2016 في الزوجي في ريو دي جانيرو).

سجل حافل يضعه بين أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ رياضته، إلى جانب منافسيه الكبيرين، السويسري روجيه فيدرر (20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، اعتزل منذ 2022) والصربي نوفاك ديوكوفيتش (24 لقبا)، الوحيد لا يزال نشطًا بين "الثلاثة الكبار" الذين هيمنوا على عالم التنس لمدة خمسة عشر عامًا تقريبًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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