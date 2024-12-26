شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالإله النمر رئيسا تنفيذيا لـ«لجام للرياضة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة، اليوم، بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، تعيين عبدالإله بن محمد النمر (الرئيس التنفيذي الجديد) في منصب الرئيس التنفيذي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك، ضمن إستراتيجية تحولية تهدف لنمو الشركة وتنويع استثماراتها وأعمالها والتي سيعمل عليها المجلس بالشراكة مع الرئيس التنفيذي الجديد ومنسوبي الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن عبدالإله النمر يشغل عضوية مجلس الإدارة في الدورة الحالية وكان يشغل عضوية مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في شركة لجام للرياضة في الفترة من عام 2019م إلى عام 2021م.
ووافق مجلس الإدارة، اليوم، على استقالة عدنان بن عبدالله الخلف (الرئيس التنفيذي الحالي) على أن تكون سارية بانتهاء عقده في 12 فبراير 2025م.
ونوهت بأن خلال الفترة القادمة، حتى تاريخ انضمام الرئيس التنفيذي الجديد، وبالعمل مع الرئيس التنفيذي الحالي، وتحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت سيتم العمل على خطة انتقالية لتسليم المهام من الرئيس التنفيذي الحالي للرئيس التنفيذي الجديد لضمان استمرارية أعمال الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك، ضمن إستراتيجية تحولية تهدف لنمو الشركة وتنويع استثماراتها وأعمالها والتي سيعمل عليها المجلس بالشراكة مع الرئيس التنفيذي الجديد ومنسوبي الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن عبدالإله النمر يشغل عضوية مجلس الإدارة في الدورة الحالية وكان يشغل عضوية مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في شركة لجام للرياضة في الفترة من عام 2019م إلى عام 2021م.
ووافق مجلس الإدارة، اليوم، على استقالة عدنان بن عبدالله الخلف (الرئيس التنفيذي الحالي) على أن تكون سارية بانتهاء عقده في 12 فبراير 2025م.
ونوهت بأن خلال الفترة القادمة، حتى تاريخ انضمام الرئيس التنفيذي الجديد، وبالعمل مع الرئيس التنفيذي الحالي، وتحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت سيتم العمل على خطة انتقالية لتسليم المهام من الرئيس التنفيذي الحالي للرئيس التنفيذي الجديد لضمان استمرارية أعمال الشركة.