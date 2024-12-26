“الفرص الاستثمارية بقطاعات الزراعة”.. ورشة عمل بمنطقة جازان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والمستهدفة بمنطقة جازان، وممكنات الاستثمار في قطاعات الزراعة والغطاء النباتي والتنمية الزراعية، والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة جازان على مسرح الغرفة أمس؛ تحت عنوان “الفرص الاستثمارية في قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة والممكنات النظامية بمنطقة جازان”، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية بمنصة “فرص” التي تشمل فرصة لاستثمار مرفأ الحافة بمدينة جيزان لمدة 25 سنة على مساحة 609,000 متر مربع، المتضمنة لأنشطة الثروة السمكية وأنشطة بحرية وبورصة لبيع الأسماك، وفرصة أخرى لمشروع تربية وتسمين المواشي في أبوعريش لمدة 25 سنة، والتي سيتم فتح مظاريفها في شهر فبراير المقبل.

كما تضمنت ورشة العمل استعراض فرصًا استثمارية أخرى مستهدفة مستقبلًا خلال الفترة القليلة المقبلة؛ منها مصنع أعلاف وتسمين الماشية، ومدينة زراعية لزراعة الفواكه الاستوائية، وأخرى لزراعة الكاجو ونجمة الفواكه.

واستعرض المشاركون مشروعات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في منطقة جازان، التي تضم حاليًا 23 منتزهًا، و17 موقعًا للمراعي، والغابات و8 مواقع للتشجير، إلى جانب فرص التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط