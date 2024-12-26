تكنولوجيا: شاومي تكشف عن ثلاجة Mijia Cross Door بسعة 513 لترًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت شاومي مجموعة ثلاجات سلسلة Mijia بإطلاق إصدار Mijia Moyuyan الجديد، الذي يعني “الصخر الريشي الأسود”، في الصين. تتميز هذه الثلاجة الجديدة بسعة كبيرة تصل إلى 513 لترًا، مقسمة إلى ثلاث حجرات منفصلة. تحتوي منطقة التبريد على سعة 304 لترًا، بينما تصل سعة الفريزر إلى 180 لترًا، بالإضافة إلى حجرة مستقلة قابلة لتعديل درجة الحرارة بسعة 29 لترًا.

قدمت شاومي أدراجًا وصواني متعددة لتوفير تنظيم أفضل، بجانب مساحة تخزين إضافية مدمجة في الأبواب لتخزين المشروبات والخضروات والفواكه والمواد الغذائية المختلفة. يدعم الدرج المستقل سعة 29 لترًا إمكانية ضبط درجة حرارته بين -1 درجة مئوية (30.2 درجة فهرنهايت) و5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت)، مما يتيح تخزين اللحوم والمأكولات البحرية والخضروات الطازجة في ظروف مثالية.

اعتمدت الشركة تقنية التحويل ثنائي التردد في هذه الثلاجة ذات الأبواب المتقاطعة. وفقًا لبيانات شاومي، تتيح هذه التقنية تحقيق تبريد دقيق مع توفير في استهلاك الطاقة. حصلت الثلاجة على تصنيف كفاءة طاقة من الدرجة الأولى، حيث تستهلك 0.93 كيلووات في الساعة يوميًا.

تميز الجهاز أيضًا بتشغيل هادئ بمعدل ضوضاء يبلغ 36 ديسيبل فقط. أضافت شاومي تقنية مضادة للبكتيريا تعتمد على أيونات الفضة، والتي تدعي الشركة أنها تقتل 99.9% من البكتيريا، مما يحافظ على جودة وسلامة الطعام. يمكن للمستخدمين التحكم في إعدادات الثلاجة عبر لوحة شاشة تعمل باللمس مدمجة، تطبيق Mijia، أو أوامر Xiao AI الصوتية.

يبلغ سعر ثلاجة Mijia Moyuyan Edition بسعة 513 لترًا 2699 يوان صيني (حوالي 370 دولارًا). تأتي الثلاجة بتصميم أنيق باللون الرمادي الرصاصي ونسيج يشبه الألواح الصخرية. بدأت الطلبات المسبقة عبر موقع JD.com في الصين، مع تحديد موعد البيع الرسمي في 1 يناير 2025.

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