تكنولوجيا: سماعة OnePlus Buds Ace 2 اللاسلكية تنطلق بعمر شحن يصل إلى 43 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت وان بلس للأسواق اليوم سماعة OnePlus Buds Ace 2 اللاسلكية التي تنطلق بميزة دعم الإتصال باثنان من الأجهزة، وعمر شحن 43 ساعة، وسعر 23 دولار.

تتميز سماعة Buds Ace 2 اللاسلكية بوزن 4.2 جرام في كل جهة من السماعة اللاسلكية، كما تتوفر بألوان الأسود والأخضر، وتأتي بتصميم عصري إنسيابي ومقاوم لبصمات الأصابع، والخدش، لذا يمكن أن تدعم المستخدمين في الألعاب بشكل جيد.

كما تضم Buds Ace 2 محركات تشغيل ديناميكية بحجم 12.4مم، لتجربة صوتية مميزة بتفاصيل دقيقة وبأعلى جودة، وتدعم تقنية BassWave 2.0 التي تعمل على تحليل الصوتيات لتحسين نغمات bass ودفع تجربة صوتية مذهلة.

ويمكن ضبط bass في السماعة اللاسلكية بين 10 مستويات لدعم المستخدمين في تخصيص التجربة الصوتية المفضلة، أيضاً تدعم السماعة تقنية “3D spatial” في نظام الصوتيات، لذا يمكن أن تقدم أفضل آداء في الألعاب وعروض الأفلام.

كما تدعم السماعة تقنية إلغاء الضوضاء (ANC)، وتضم اثنان من الميكروفونات لإلغاء الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي لمكالمات واضحة في المواقع الصاخبة، كما تدعم وضع شفاف لإدراك الصوتيات المحيطة بالمستخدم.

أيضاً تأتي السماعة بمعايير TÜV Rheinland، وتدعم Buds Ace 2 عمر شحن يصل إلى 43 ساعة مع الحافظة، وتدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى 11 ساعة من التشغيل.

وتضم كل جهة من السماعة بطارية بقدرة 58 mAh، بينما تضم الحافظة بطارية بقدرة 440 mAh، أيضاً تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.4، وتأتي بإستجابة سريعة عند 47 مللي ثانية.

كما تقدم وان بلس السماعة بمعايير IP55 لمقاومة الماء والغبار، وتدعم التبديل السريع بين اثنان من الأجهزة، كما تأتي بميزة تخصيص التحكم عبر تطبيق HeyMelody.

المصدر