تكنولوجيا: لهذا تتفوق أجهزة الآيباد في الأسواق على أجهزة الأندوريد اللوحية!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستحوذ ابل على حصة كبيرة من شحنات الأجهزة اللوحية في الأسواق، حيث تجمع إصدارات الشركة من أجهزة iPad بين الآداء والتصميم الذي يجعلها المنافس الأكبر مقارنة بأجهزة الأندوريد.

ونستعرض في السطور القادمة 5 من الأسباب التي تجعل من أجهزة الآيباد المطورة من ابل منافس قوي في الأسواق مقارنة بأجهزة الأندوريد اللوحية.

تصميم بأعلى معايير الجودة

تتفوق أجهزة iPad بالتصميم الذي يأتي بأعلى معايير الجودة في التصنيع، كما تتميز أجهزة الآيباد بتصميم أنسيابي أنيق وعصري من الألومنيوم.

وتقدم بعض الشركات الأخرى أيضاً إصدارات مميزة بتصميم معدني بطبقة زجاجية من أجهزة الأندوريد اللوحية، إلا أنها مواصفات تقتصر على الإصدارات المميزة من أجهزة الأندوريد اللوحية، بينما تقدم ابل هذا التصميم في جميع إصداراتها من أجهزة الآيباد.

تحديثات مستمر لنظام التشغيل

تحرص شركة ابل على دفع التحديثات بشكل مستمر لإصدارات الشركة من أجهزة الآيباد، على عكس أجهزة الأندوريد اللوحية التي تحصل على التحديثات الجديدة للبرمجيات وأنظمة التشغيل بشكل متفاوت وفقاً لفئة الأجهزة، بينما تدفع ابل تحديثات مستمرة أيضاً للبرمجيات لدفع أعلى معايير الآمان، كما تقدم ابل بعض المميزات الجديدة أيضاً في التحديثات، وذلك على عكس أجهزة الأندوريد اللوحية التي تتميز بدعم محدود لتحديثات النظام.

تكامل أكثر كفاءة مع الأجهزة الأخرى

أيضاً تعد أجهزة الآيباد الأكثر كفاءة في دعم تكامل سلس وأعلى كفاءة مع أجهزة الشركة الأخرى من أجهزة ماك، وساعات ابل الذكية وأيضاً هواتف الأيفون، كما سيتاح للمستخدم بعض المميزات في هذا النظام المتكامل مثل Handoff، وAirDrop، وأيضاً “التحكم الموحد” والذي يتيح للمستخدم تعدد المهام بسلاسة عبر الأنظمة المختلفة، ورغم دعم الجيل الأخير من أجهزة الأندوريد لمثل هذه المميزات، إلا أن أجهزة الآيباد تقدم هذا التكامل منذ فترة بكفاءة أعلى.

أعلى مستوى من الآداء

تدعم ابل أجهزة الآيباد بسلسلة معالجات A وM وفقاً لإصدار الشركة، كما تقدم سلسلة معالجات A لهواتف الأيفون أيضاً، بينما تدعم سلسلة معالجات M إصدارات الشركة أيضاً من أجهزة MacBook، لذا تقدم أجهزة الآيباد آداء بنفس مستوى هواتف الأيفون وأجهزة ماك بوك والذي يجمع بين التوزان والكفاءة أيضاً، وتقدم ابل معالجات A لأجهزة الآيباد، والآيباد ميني، بينما تقدم معالجات M لأجهزة الآيباد برو والآيباد آير.

قيمة أعلى عند إعادة البيع

إذا أردت الحصول على إصدار جديد من الأجهزة اللوحية وإعادة بيع جهازك القديم، فإن أجهزة الآيباد تعتبر الأعلى قيمة عند إعادة البيع مقارنة بأجهزة الأندوريد التي تفقد جزء كبير من قيمتها عند إعادة البيع، مما يجعل أجهزة الآيباد إستثمار أعلى للمستخدمين.

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