تكنولوجيا: هاتف Xiaomi Mix Flip 2 الصدفي القابل للطي ينطلق العام المقبل بمعالج Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود شاومي العام المقبل للمنافسة من جديد في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدارها الجديد Xiaomi Mix Flip 2 الذي يأتي بترقية في المعالج إلى إصدار Elite.

تقدم شاومي الجيل الثاني من هواتف Mix Flip المميزة بتصميم صدفي بتصميم صغير الحجم وفقاً للتفاصيل الجديدة التي نشرت اليوم.

وتوضح التفاصيل الجديدة خطط شاومي لدعم Mix Flip 2 بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد من كوالكوم، والذي قدم في أعلى إصدارات الأندوريد المنافسة في الأسواق.

وتشير التوقعات إلى أن الجيل الثاني من هواتف شاومي الصدفية القابلة للطي سيكون منافس لإصدار سامسونج القادم Galaxy Z Flip7 في الأسواق العام المقبل.

ولقد قدمت شاومي للأسواق حتى الآن إصدار واحد من الهواتف المميزة بتصميم صدفي قابل للطي، والذي ينافس هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6، وإصدار موتورولا Motorola Razr+ 2024، إلا أن إصدار شاومي يتوفر في السوق الصيني فقط، كما تشير التوقعات إلى أن الجيل الثاني سيتوفر في الأسواق العالمية.

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