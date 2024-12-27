محمد رمضان يثير الغضب: مسابقة “أنا البلد” تثير جدلاً واسعاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية، موجة غضب بين متابعيه بعدما تجاهل الإجابات الصحيحة على مسابقة توقع اسم أغنيته الجديدة وجائزتها خمسة ملايين جنيه، لخمسة من متابعيه.

كان رمضان، قد أعلن إطلاق مسابقة للمرة الأولى حول توقع اسم أغنيته الجديدة، ووعد الجمهور بمنح الفائز خمسة ملايين جنيه، وأن اسم الأغنية متواجد داخل كلمات إحدى أغانيه.

وأعلن أمس محمد رمضان، عدم نجاح أي من جمهوره في توقع اسم أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “أنا البلد”، وذلك على الرغم من توقع خمسة من متابعيه الإجابة الصحيحة في التعليقات لاسم الأغنية وكتبوا “أنا البلد”، قبل إعلان رمضان عدم فوز أي منهم.

وأعرب متابعو رمضان، عن غضبهم واستنكروا تجاهله للإجابات الصحيحة للمسابقة وعدم منحهم الخمسة ملايين جنيه.

على جانب آخر، يعكف محمد رمضان، على الانتهاء من تصوير فيلمه “أسد إسود”، والذي ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280 إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي، والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب، ويشارك محمد رمضان عدد من الفنانين ومن بينهم: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، بجانب عدد آخر من الفنانين.