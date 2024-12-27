أصالة نصري قريباً في سوريا للاحتفال بالنصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة السورية أصالة نصري عن سعادتها بوجود فرحتين تغمران قلبها، وهما فرحة الأعياد ولاسيما عيد الميلاد المجيد، وفرحة أخرى هي عيد الحرية لسوريا.

وأثنت أصالة في رسالة تهنئة ومعايدة وجّهتها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” لجميع محبيها ومتابعيها، على الاحتفال معها بأجواء الأمن والسلام وبتزيين شجرة الميلاد بالحب والتعايش، كما كتبت: “لكل أهلي وأصحابي وأحبتي عيد ميلاد مجيد، وكل سنة نحتفل معكم وكلنا بسلام وأمان، وأوطان تجمعنا وما بتفرقنا، ونزين شجرة بالحب وبالتعايش، وكلنا نفرح بالأعياد. وبهالعيد فرحنا مرتين، مولد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم، وعيد الحرية”.

وختمت أصالة معايدتها بالتأكيد أنه “من أعماق قلبنا يمكننا أن نفرح هذا العام، وصار فينا هالسنة من جوا القلب نفرح. عيد مجيد”.

وكانت أصالة وعدت أبناء بلدها باللقاء بهم على أرض سوريا استجابة لتمنياتهم لها بزيارة وطنها بعد سقوط نظام الأسد، كما ورد في مقطع فيديو لبعض السوريين الذين طالبوها بحب من ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق بزيارة بلدها بعد سقوط النظام.

واستجابت أصالة لدعوتهم بالتأكيد أنها ستكون معهم في أقرب وقت للاحتفال معهم بالنصر العظيم، قائلة: “لازم تكون أول زيارة إلي على قد الشوق اللي بقلبي. يا شباب ويا صبايا قريباً رح كون بينكم ومعكم. يا أهلي يا أصحابي شو بحب محبتكم ولا مرة كان عندي فيكم شك. نحنا أهل الحق، والحق رجع، وأنا جايه احتفل معكم بنصرنا العظيم يا شعب سوريا العظيمة”.