طليق آيتن عامر يوضح حقيقة زواجه من روبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد التقارير الإعلامية الكثيرة التي تحدثت عن زواجه من المغنية المصرية روبي، أصدر مدير التصوير وطليق الممثلة آيتن عامر محمد عز العرب بياناً صحافياً حسم فيه الحقيقة.

وجاء في بيان عز العرب: “بشأن ما تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجي من النجمة روبي، وما تم نشره من أخبار وشائعات مغلوطة ومخالفة للحقيقة تمامًا بشأن حياتي الشخصية، والزج باسمي في تلك الأخبار بهدف إثارة الجدل، فقد كلفت مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي بالنقض، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي صحافي أو موقع إخباري يقوم بنشر أخبار مغلوطة عني أو عن حياتي الخاصة، التي ليست مشاعًا لأحد ليتناولها كما يشاء في المواقع الإخبارية”.

وأضاف عز العرب: أهيب بالسادة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي والمواقع الإخبارية باحترام حرمة الحياة الخاصة وعدم الزج باسمي في أي أخبار بدون الرجوع لي شخصياً والتأكد من صحتها.

يُذكر أن عز العرب انفصل عن أيتن عامر في أيلول (سبتمبر) عام 2022 بعد 6 سنوات من زواج أثمر طفلين هما أيتن ويوسف.