شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل مواجهات جوجل الجديدة بسبب دعاوى ضدها بتهمة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض شركة جوجل لاتهامات عديدة من قبل بعض المنظمات حول العالم بقيامها بممارسات مانعة للمنافسة، وقد بلغ ذلك ذروته في تجربة تم تحديدها في العام المقبل حيث من المحتمل أن تضطر جوجل إلى بيع متصفح Chrome الخاص بها وتغيير ممارساتها التجارية.

وقد عادت جوجل مؤخرًا إلى لجنة التجارة العادلة اليابانية (FTC) بعد أن تم إرسال أمر التوقف، بعدما كررت لجنة التجارة الفيدرالية الادعاءات بأن جوجل كانت تقيد المنافسة العادلة، حيث اتخذت إجراءات ضدها في الماضي عندما زعمت أنها كانت تحبط موقع Yahoo Japan، نتيجة منافسة بينهما على إعلانات البحث المستهدفة.

واتخذت جوجل إجراءات مختلفة لمواجهة الاتهامات الموجهة ضدها، حتى أنها اقترحت تقسيم محركات البحث على iPhone وiPad كحل وسط للصفقة التي أبرمتها مع شركة أبل.

وقررت شركة أبل الدفاع عن جوجل فيما يتعلق بهذه الصفقة التي تتعلق بإبقاء محرك بحث جوجل هو الخيار الافتراضي في متصفح سفاري مقابل مبالغ مالية كبيرة.

لم تقدم جوجل تفاصيل عن الادعاءات الواردة في أمر الإيقاف والكف المذكور، ولكنها تقول إن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لم تهتم بالحلول المقترحة منها.