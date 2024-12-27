كريستوفر نولان يقتبس “الأوديسة” في ملحمة سينمائية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعمل المخرج الشهير كريستوفر نولان، حالياً، على تقديم فيلم جديد مقتبس من قصيدة “الأوديسة” الملحمية للشاعر الإغريقي الأسطوري، هوميروس.

وقالت شركة “يونيفرسال بيكتشرز” للإنتاج السينمائي إن العمل الجديد سيكون عبارة عن “فيلم أسطوري ملحمي، سيتم تصويره في أنحاء العالم”.

وأوضحت الشركة، على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن فيلم المخرج العبقري (54 عاماً)، الذي قدم أفلاماً معروفة مثل “أوبنهايمر”، في عام 2023، و”إنترستيلار”، في عام 2014، سيطرح في دور العرض بأنحاء العالم في 17 من يوليو/تموز من عام 2026.

وبحسب شركة “يونيفرسال بيكتشرز”، فمن المقرر أن يتم تصوير الفيلم باستخدام تقنية “آيماكس”، التي تقدم دقة عالية بشكل خاص.

وأفادت تقارير في هوليوود بأن الفيلم سيشارك فيه نجوم من أمثال: مات ديمون وتشارليز ثيرون وتوم هولاند وآن هاثاواي وزندايا ولوبيتا نيونجو وروبرت باتينسون.