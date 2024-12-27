شكرا لقرائتكم خبر عن مالي: انقلاب قارب قبالة المغرب وغرق 69 مهاجرًا على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

متابعة تطورات الحادث

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في مالي: "إن 69 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، بينهم 25 مواطنًا من مالي، بعد انقلاب قارب كان متجهًا من غرب أفريقيا إلى إسبانيا قبالة سواحل المغرب في ديسمبر الجاري، حيث كان نحو 80 شخصًا على متن القارب عندما انقلب.وذكرت وزارة شؤون مواطني مالي في الخارج في بيان أمس الخميس، بعد جمع معلومات عن الحادث إنه لم ينج سوى 11 شخصًا، وأضافت، أنه تم تشكيل وحدة أزمة لمتابعة الوضع وستعلن أي تطورات لاحقة.وشهد طريق الهجرة من ساحل غرب أفريقيا إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، والذي عادة ما يسلكه المهاجرون الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا، ارتفاعًا كبيرًا في عدد المهاجرين هذا العام.