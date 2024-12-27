شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح على منطقتي الباحة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

أمطار ورياح شديدة على جازان

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 9 مساءً.كما نبَّه المركز اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات الدرب وبيش وجزر فرسان.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 6 مساءً.