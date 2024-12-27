شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين بتعاملات الخميس والان نبدء بالتفاصيل

حركة المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات أمس الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 28.77 نقطة، أو 0.1% ، ليصل إلى 43325.80 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.45 نقطة، أو 0.04%، ليصل إلى 6037.59 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 10.77 نقطة أو 0.1%، ليصل إلى 19764.89 نقطة.