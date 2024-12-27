الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين بتعاملات الخميس

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين بتعاملات الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات أمس الخميس.

حركة المؤشرات

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 28.77 نقطة، أو 0.1% ، ليصل إلى 43325.80 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.45 نقطة، أو 0.04%، ليصل إلى 6037.59 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 10.77 نقطة أو 0.1%، ليصل إلى 19764.89 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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