شكرا لقرائتكم خبر عن جدول زمني لإنقاص الوزن.. رحلة دايت صحية وناجحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة ياسرالخميس، 26 ديسمبر 2024 06:00 م
فى السطور التالية نعرض لـ جدول زمني لإنقاص الوزن يساعد بشكل ملحوظ في التخلص من الوزن الزائد، والحماية من الأمراض، وقدم التقرير المنشور عبر موقع المجلة الطبية البريطانية، هذه الخطوات من خلال تحديد جدول لمدة 12 أسبوعا كالتالي:-الأسبوع الأول التخطيط والتحضير
1- تحديد هدف محدد لإنقاص الوزن.
2- إنشاء خطة غذائية تعتمد علي العديد من العناصر الغذائية المهمة وقليلة السعرات الحرارية.
3- بدء تدوين الأكل في جدول يومي حتي تساهم في التخلص من الوزن.
4- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة 30 دقيقة يوميا.
5- تناول كميات كبيرة من الماء يوميا تساعدك في التخلص من الوزن الزائد.
1. تقليل السكريات والدهون.
2. زيادة الألياف والبروتين.
3. شرب الماء (8-10 أكواب في اليوم).
4. تقليل الأطعمة السريعة.
5. ممارسة التمارين (45 دقيقة يوميا).
1. زيادة التمارين إلى 60 دقيقة في اليوم.
2. إضافة تمارين تقوية العضلات في الصالات الرياضية كرفع الأثقال ولكن تحت إشراف المدرب.
3. ممارسة الرياضة (3 مرات في الأسبوع).
4. تقليل الأكل العشوائي.
5. الحفاظ على النوم (7-8 ساعات في الليل).
1. زيادة التمارين إلى 90 دقيقة في اليوم.
2. إضافة تمارين الكارديو كالمشي علي المشاية أو العجلة.
3. تقليل الأكل قبل النوم، ويمكنك تناول كوبا من الزبادي مع ثمرة فاكهة.
4. الحفاظ على جدول الأكل المتبع.
5. مراقبة التقدم عن طريق قياس الوزن يوميا.
-وجبة الإفطار
الخبز بالردة أو السن.
البيض المسلوق.
الفول بدون زيت.
الجبن قليل الدسم.
الخيار والطماطم والخس والجرجير.
-كوب من الشاي أو القهوة خالية السكر.
3 ثمرات من الفواكه.-وجبة الغداء
4 ملاعق من الأرز أو المكرونة أو نصف رغيف خبز.
سمك أو دجاج أو لحم مشوي أو مسلوق.
الخضراوات.
طبق من السلطة الخضراء.
كوب من عصير الفواكه الطازج.-وجبة العشاء
بطاطا مشوية.
كوب من الزبادي + ثمرة من الفواكه.
طبق خضروات مشكل.
1. الحفاظ على النظام الغذائي.
2. زيادة التمارين.
3. مراقبة الوزن.
4. التكيف مع التغييرات.
5. استشارة الطبيب بانتظام.
1. الصبر والاستمرارية.
2. شرب الماء بكثرة.
3. النوم الجيد.
4. التقليل من التوتر.
5. استشارة الطبيب.
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