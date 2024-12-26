شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام المصري.. ظهور عمر كمال مع إمام وياسر وأشرف داري للدفاع والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة المصري المقرر لها الثامنة من سماء اليوم الخميس بإستاد برج العرب في الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

التشكيل يضم كلاً من : محمد الشناوي ، أشرف داري ، ياسر إبراهيم ، يحيى عطية الله ، عمر كمال عبد الواحد ، مروان عطية ، عمرو السولية ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

ويملك النادي الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف.

واستعاد فريق الأهلي ثقته بفوز كاسح 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بخسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.