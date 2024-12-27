أفكار مميزة للاحتفال برأس السنة بصحبة أطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - لا يعني الاحتفال برأس السنة الجديدة مع الأطفال قضاء ليلة مملة في المنزل، فيمكنك قضاء الليلة في المنزل من خلال هذه الأنشطة العائلية الرائعة، والتي ستساعدك على الاحتفال بيوم رأس السنة الجديدة مع الأطفال في المنزل وذلك بدءاً من تفجير البالونات إلى إعداد وجبة طعام شهية وصحية، وعليك كأمّ أن تكوني أكثر ابتكاراً وإبداعاً في اختيارك للأنشطة والفعاليات التي يمكنك القيام بها بصحبة أطفالك في المنزل، فإليك وفقاً لموقع" Mommy Poppins " أفضل أفكار للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة للأطفال والعائلات في المنزل.

تفجير البالون كل ساعة

تفجير البالونات في بداية كل ساعة حتى منتصف الليل - الصورة من موقع Freepik

تفجير البالونات في بداية كل ساعة حتى منتصف الليل، فيمكنك البدأ في وقت الظهيرة، أو بعد العشاء، ويمكن تطبيق هذا النشاط وفقاً لأعمار وأوقات نوم الأطفال في العائلة، فقبل وضع الهيليوم أو الهواء في البالونات الملونة، حاولي أولاً حشوها بالقصاصات الورقية أو قطعة من الورق مكتوب عليها نشاطاً محدداً لتلك الساعة، فقد يضيف الترقب الغموض والإثارة إلى الأمسية.

يمكنك أيضاً الاستمتاع طوال ليلة رأس السنة مع أطفالك من خلال اختيارك لأغانٍ ممتعة يعرفها أطفالك جيداً وعليكم غناءها معاً.

على الجانب الآخر لا تنسي أيضاً تحضير الوجبات الخفيفة والمشروبات، لأن أطفالك بالطبع يحتاجون إلى بعض الطاقة بعد الغناء.

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البحث عن الكنز

يمكنك صنع لعبة البحث عن الكنز ذات الطابع الاحتفالي بيوم رأس السنة الجديدة فهناك العديد من الطرق التي يمكن أن يتم بها البحث عن الكنز بدءا من الطلب من طفلك العثور على قبعات وأشياء فاخرة لارتدائها، بحيث يرتدون ملابسهم ويكونوا مستعدين للاحتفال أو يمكنك أن تطلبي منهم العثور على أشياء تذكرهم بالعام الماضي، مثل "البحث عن صورة لأفضل ذكرى لهذا العام.

أكياس هدايا العد التنازلي

يمكنك اختير أكياساً ورقية بسيطة مملوءة بالهدايا والأنشطة، كيساً لكل ساعة من الليل. يمكن للأطفال المساعدة في تزيين الأكياس الورقية، ولكن تأكدي من الاحتفاظ بما بداخلها كمفاجأة.

يمكن ملء الأكياس بمجموعة متنوعة من الأشياء، مثل لعبة جديدة مفضل لطفلك أو كتاب للقراءة، أو حلوى مفضلة لطفلك.

اصنعي بنفسك أجهزة إصدار الأصوات للحفلات

قد لا ترغب العائلات الماهرة في شراء قبعات الحفلات وأدوات إصدار الأصوات، بل يمكنك بدلاً من ذلك جعل الحرف اليدوية جزءاً من احتفالك. حاولي صنع مفرقعات الأعياد، أو أدوات إصدار الأصوات، أو هزازات إصدار الأصوات أو حتى قبعات الحفلات.

وبطبيعة الحال، يعد الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة هو مرادف للألعاب النارية. لمشاهدة عرض الألعاب النارية، لا تحتاجين إلى الذهاب إلى وسط المدينة مع أطفالك؛ حيث يوجد الكثير من الاختناقات المرورية فيمكنك القيام بذلك من المنزل مع العائلة والأصدقاء، فقد تحتاجين فقط إلى مفرقعات الألعاب النارية الصغيرة الخاصة بك لأنها كافية لإضفاء الحيوية على حفلة رأس السنة الجديدة في المنزل، وسيكون الأمر أكثر إثارة للاهتمام إذا كانوا أطفالك يرتدون أزياء لطيفة وفريدة من نوعها.

عشاء ليلة رأس السنة

يمكنك صنع وجبة عشاء صحية بصحبة أطفالك - الصورة من موقع Freepik

يمكنك صنع وجبة عشاء صحية بصحبة أطفالك في المطبخ، فتعد أفضل طريقة لإثارة حماس الأطفال للطهي هي إعداد أطعمتهم المفضلة، لذا حاولي أن تجعليهم يحددون قائمة الطعام، ويمكن للأطفال أيضاً المساعدة في صنع بعض الوجبات الخفيفة ككرات الفشار أو البيتزا.

ولجعل ليلة رأس السنة الجديدة أكثر احتفالية، يمكن تحضير حفلة شواء في ساحة المنزل خصيصاً للعام الجديد. تشمل القوائم المقدمة للشواء المأكولات البحرية المختلفة ولحم البقر وساتيه الدجاج والنقانق والذرة وغيرها. وعلى الرغم من بساطة هذا النشاط البسيط في خلق ذكريات جميلة ويقوي العلاقات مع العائلة أو الأصدقاء، ولا تنسى دعوة أطفالك في المنزل للمشاركة في الشواء بحيث تكون ليلة رأس السنة الجديدة لا تُنسى ولا يشعرون بالملل.

قرارات العام الجديد

يعد اتخاذ قرارات العام الجديد طريقة رائعة لتشجيع الأطفال على التفكير والتحدث عن كل ما مروا به في العام الماضي، فيمكنك تخصيص لكل فرد ورقة خاصة به لقراراته الفردية، أو اختيار أن يكون لديك صفحة واحدة كبيرة لقرارات الأسرة، فيمكنك إعداد قائمة بالأشياء التي يجب عليك القيام بها في العام الجديد، ومن الطرق الرائعة لإثارة حماس طفلك للمستقبل هي أن تقومي بإعداد قائمة بالمغامرات والتجارب الجديدة التي ترغبين في خوضها في العام المقبل.

مارثون الأفلام

بالنسبة للعائلات الذين لا يريدون الخروج ليلة رأس السنة لأنهم يخافون من الحشود والاختناقات المرورية، يمكنكم قضاء بعض الوقت في المنزل لمشاهدة الأفلام معاً وخلق جو يشبه السينما، يمكنك إطفاء الأضواء واستخدام مكبرات الصوت وإعداد بطانية لجعل المشاهدة أكثر راحة، ويعد هذا النشاط أيضاً الاختيار الصحيح للعائلات الذين ليس لديهم الوقت لتجمع أطفالهم بسبب انشغالهم الشديد.

هناك العديد من الأفلام العائلية التي تحمل موضوع العطلات ورأس السنة والتي يمكنك مشاهدتها مع أطفالك. يمكن أيضاً أن تكون مشاهدة أفلام الكارتون والكوميديا خياراً لمشاهدتها معاً. لا تنسي تقديم الكثير من الوجبات الخفيفة والمشروبات لجعل المشاهدة أكثر إثارة ومتعة أيضاً، وعادةً ما يعرض التلفزيون أيضاً أفلاماً رائعة خلال العام الجديد. لذا، عليك فقط أن تختاري الفيلم الذي يريد أطفالك مشاهدته.

حفلة البيجامة

تعتبر فكرة حفلة البيجامة من أكثر الطرق إثارة لقضاء ليلة رأس السنة، فيمكنك دعوة الأصدقاء والأقارب للحضور إلى منزلك والاحتفال معاً ولا تنسي تزيين منزلك مع أطفالك، ويجب على كل منْ يأتي أن يرتدي بيجامة لطيفة متنوعة أيضاً.

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