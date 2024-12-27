شكرا لقرائتكم خبر عن كولر بعد الفوز على المصري: نمتلك لاعبين مُميزين فى الضربات الثابتة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المصري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "واجهنا منافسًا قويًّا، ونجحنا في تسجيل الأهداف، وحققنا هدفنا بالفوز على المصري"، وأضاف المدير الفني: "لدينا لاعبون مميزون في تسديد الكرات الثابتة، سواء وسام أبو علي أو يحيى عطية الله، الذي نجح في التسجيل اليوم، ونحن سعداء بالهدف الذي سجله".

وأوضح كولر أن الأهلي مقبل على مباريات كثيرة في الفترة المقبلة، ويسعى الجهاز الفني إلى إشراك اللاعب الجاهز، مع منح راحة لبعض اللاعبين الذين يشاركون بصفة أساسية مع الفريق.

وحصد مروان عطية لاعب وسط الأهلي جائزة أفضل لاعب في المباراة التى أدارها محمود البنا حكم ساحة، وعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، ومحمد يوسف حكما رابعا، كما ظهر عبد العزيز السيد كحكم تقنية الفيديو، وعاونه أحمد جمال كحكم مساعد.