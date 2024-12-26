أميركا: مؤشرات أولية على ضرب روسيا للطائرة الأذربيجانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: تحطمت طائرة ركاب من طراز إمبراير في كازاخستان بعد تحويل مسارها من منطقة في روسيا استخدمت فيها موسكو أنظمة الدفاع الجوي ضد ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الخميس إن هناك مؤشرات أولية على أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما ضرب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان يوم الأربعاء.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه إذا تبين أن المؤشرات دقيقة، فإنها ستؤكد على التهور الروسي في غزو أوكرانيا.

وكانت طائرة ركاب من طراز إمبراير قد تحطمت بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا، بعد تحويل مسارها من منطقة في روسيا استخدمت فيها موسكو أنظمة دفاع جوي ضد ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية في الأشهر الأخيرة.

هل تم الطيران خارج المسار المقرر؟

كانت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الرحلة جيه2-8243 قد انحرفت مئات الأميال عن مسارها المقرر من باكو في أذربيجان إلى غروزني في الشيشان الروسية لتتحطم على الشاطئ المقابل لبحر قزوين، بعد ما وصفته هيئة مراقبة الطيران الروسية بأنه حالة طوارئ ربما نجمت عن اصطدام طائر.

ولم يوضح المسؤولون على الفور سبب عبور الطائرة البحر، لكن الحادث جاء بعد ضربات بطائرات بدون طيار أوكرانية هذا الشهر على منطقة الشيشان في جنوب روسيا، وتم إغلاق أقرب مطار روسي على مسار رحلة الطائرة صباح الأربعاء.

وقال المدعي العام الإقليمي لشؤون النقل في مانجيستاو، أبيلايبك أورداباييف، اليوم الخميس، إن التحقيق الكازاخستاني لم يصل بعد إلى أي استنتاجات بشأن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية لطائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية.