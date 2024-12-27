محافظ دمشق: لا نسعى للتدخل في أي أمر يهدد أمن إسرائيل والمشكلة ليست معها

أشار محافظ دمشق ماهر مروان إلى أن إسرائيل قد تكون شعرت بالقلق بعد تغيير النظام في دمشق بسبب "فصائل" معينة، "عندما تقدمت وقصفت"، معتبرا أن هذه المخاوف كانت "طبيعية".

وفي رده على هذه المخاوف، أكد مروان، في حديث مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية، "إن بي آر"، أن "سوريا ليس لديها أي خوف تجاه إسرائيل"، وأن "المشكلة ليست مع إسرائيل".

ولفت إلى أن دمشق "لا تسعى للتدخل في أي أمر يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة أخرى في المنطقة"، مشيرا إلى أن "هذا الموقف يتماشى مع سياسة الحكومة الجديدة".

ولم يتطرق مروان إلى الحرب في غزة، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة السورية تتركز على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد مروان أن "الشعب السوري يسعى للسلام ولا يرغب في النزاعات".