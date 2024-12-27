سريع: نفذنا بنجاح عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون بيافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي

أكد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع أنه "نفذنا بنجاح عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون بيافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي". وكشف سريع انه "هاجمنا بطائرة مسيرة هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بنجاح، واستهدفنا سفينة سانتا أورسولا في بحر العرب شرقي جزيرة سقطرى".

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