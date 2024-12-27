السوداني: داعش استولى على كمية كبيرة من أسلحة الجيش السوري ولن نسمح بدخول السلاح والجماعات المسلحة الى العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في حديث لقناة "العربية" أنه "لن نسمح بدخول السلاح والجماعات المسلحة من العراق لسوريا"، معتبرا ان "الصراع بين قسد وتركيا يشكل خطرا حقيقيا".

وكشف أن "تنظيم داعش استولى على كمية كبيرة من أسلحة الجيش السوري"، مؤكدا ان "الحكومة والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في سوريا".

وذكر بأن "نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا"، كاشفا بأن "شقيق الرئيس السوري السابق ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام".

وتابع :" لن نتدخل في شؤون سوريا ولن نكون جزءا في العبث بأمنها، وأي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب"، مشيرا الى انه " أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحرص على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود".