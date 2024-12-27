دوري أن بي أيه: غيلجيوس-ألكسندر يقود ثاندر لفوزه التاسع تواليا

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : قاد الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر لفوزه التاسع تواليا بتسجيله 45 نقطة في الفوز على إنديانا بايسرز 120 114 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

ونجح غيلجيوس ألكسندر في 15 من محاولاته الـ22 وترجم جميع الرميات الحرة الـ11، ليعادل أفضل مباراة له من ناحية التسجيل خلال مسيرته في الدوري (11 تشرين الثاني/نوفمبر ضد لوس أنجليس كليبرز)، والأهم أن ثاندر عاد من ملعب بايسرز بانتصاره التاسع تواليا والـ24 في 29 مباراة هذا الموسم، في صدارة المنطقة الغربية ووصافة الترتيب العام بفارق مباراة ونصف خلف كليفلاند كافالييرز.

وإلى جانب وصوله إلى الأربعين ونقطة أو أكثر للمرة السادسة عشرة خلال مسيرته في الدوري، حقق ابن الـ26 عاما 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وساهم جايلن وليامس والأميركي الألماني أيزياه هارتنشتاين بهذا الفوز بعدما سجل الأول 20 نقطة والثاني 11 مع 13 متابعة، فيما كان الكندي أندرو نيمبهارد (23 نقطة) والكاميروني باسكال سياكام (22 مع 10 متابعات) الأفضل في صفوف بايسرز الذي توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 5 مباريات ومني بهزيمته السادسة عشرة في 31 مباراة.

ولم يكن الفوز على بايسرز سهلا على الإطلاق، في لقاء تبادل خلاله الفريقان التقدم 11 مرة وكانت الأفضلية فيه لصالح صاحب الأرض من صافرة البداية حتى الربع الثالث من دون أن يسمح لمنافسه بالتقدم ولو لمرة واحدة في النصف الأول من المواجهة.

ووصل الفارق بين الفريقين إلى 15 نقطة خلال الشوط الأول، ثم دخل بايسرز استراحة الشوطين مع أفضلية ثماني نقاط 61 53، لكنه وصل إلى الثواني الأخيرة من الربع الثالث وهو متخلف قبل أن يمنحه جاراس وولكر التقدم 84 83 بثلاثية في آخر 13 ثانية.

وبعدما وضعه تايريس هاليبورتون في المقدمة 107 103، رد ثاندر بثماني نقاط متتالية ليتقدم 111 107 قبل 1.39 دقيقة على نهاية المباراة، ثم نجح غيليجيوس ألكسندر بثلاثية في آخر 59 ثانية لتصبح النتيجة 114 109، ما فتح الطريق أمام فريقه للعودة من إنديانابوليس منتصرا.

وحقق ممفيس غريزليز أفضل مباراة له من حيث التسجيل خلال تاريخه في الدوري، وذلك بفوزه على ضيفه الجريح تورونتو رابتورز 155 126 بفضل جارين جاكسون (21 نقطة مع 11 متابعة) والكندي زاك إيدي (21 مع 16 متابعة) ديزموند باين (19) وجايلن ويلز (17) وجا مورات (15 مع 9 تمريرات حاسمة).

ورغم جهود الكندي آر دجاي باريت (27 نقطة) وسكوتي بارنز (26)، تواصلت معاناة رابتورز الذي مني بهزيمته التاسعة تواليا والرابعة عشرة في 15 مباراة خاضها حتى الآن خارج الديار والرابعة والعشرين بالمجمل في 31 مباراة، فيما حقق غريزليز انتصاره الثالث في آخر أربع مباريات والحادي والعشرين في 31 مباراة.

وبتسجيله 155 نقطة في سلة رابتورز، تفوق غريزليز على مجموع نقاطه القياسي في الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 152 79 في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2021.