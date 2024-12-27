بحارة إسبان ينفذون طاقم سفينة روسية تعرضت لهجوم إرهابي في المتوسط

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: أنقذ بحارة إسبان من سفينة الإنقاذ Salvamar Drago طاقم سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور"، التي غرقت في البحر الأبيض المتوسط بعد تعرضها لهجوم إرهابي، حسبما أفادت مجموعة شركات "أوبورون لوغيستيكا"، المالكة للسفينة.

وأوضحت الشركة أن الحادث وقع إثر سماع ثلاث انفجارات متتالية في الجانب الأيمن من السفينة، مما تسبب في ثقب بالهيكل وقائمة حادة أدت إلى غرق السفينة على بعد 67 ميلاً من الساحل الإسباني و45 ميلاً من الساحل الجزائري.

تفاصيل عملية الإنقاذ

بعد غرق السفينة، توجه طاقمها إلى قارب نجاة. وفي وقت لاحق، وصلت سفينتا إنقاذ إسبانيتان، إحداهما Salvamar Drago، وانتشلت الطاقم البالغ عدده 14 فرداً. نقل البحارة إلى ميناء قرطاجنة الإسباني، حيث أُقيموا في فندق محلي بعد قطر قارب النجاة.

رفض المساعدة من سفينة نرويجية

ذكرت الشركة أن سفينة نرويجية تحمل علم Oslo Carrier 3 كانت قريبة من موقع الحادث، إلا أنها رفضت استقبال الطاقم الروسي على متنها، مبررة ذلك بوجود مخاطر محتملة.

ملابسات الحادث

أفادت شهادات الطاقم بأن السفينة، التي تعد واحدة من أكبر سفن الشحن الجاف الروسية، لم تكن تحمل سوى 806 أطنان، رغم قدرتها الاستيعابية البالغة 9500 طن. السفينة، التي بنيت عام 2009، كانت تبحر تحت العلم الروسي في رحلة من بطرسبورغ إلى فلاديفوستوك، حين تعرضت للهجوم في 23 ديسمبر.

الشركة المالكة أكدت أن الحادث لم يكن نتيجة حمولة زائدة، بل نتيجة عمل إرهابي مدمر. من بين الطاقم، لا يزال اثنان في عداد المفقودين.

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إنقاذ طاقم سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور" من قبل بحارة إسبان بعد هجوم إرهابي في المتوسط، وسط تقارير عن انفجارات غامضة وغرق السفينة بالكامل.

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