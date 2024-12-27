ميدفيديف: يجب معاقبة أوروبا بكل الوسائل ودعم أي عمليات مدمرة فيها بعدما أصبحت المعقل الرئيسي لمعاداتنا

اشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، الى أنه "يجب معاقبة أوروبا بكل الوسائل ودعم أي عمليات مدمرة فيها بعدما أصبحت المعقل الرئيسي لمعاداتنا"، لافتا الى أن "الحرب مع أميركا باهظة، وأي صراع مباشر سيتحول بالتأكيد إلى حرب نووية عالمية".

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