لاعب كرة السلة أنتوني ادواردز يعلن بأنه لا يرغب في التمثيل مرة أخرى

أنتوني ادواردز يؤكد بأنه يرى أن التمثيل ليس وظيفته

تفاصيل فيلم " Hustle"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - أعلننجم الدوري الأمريكي لـبإنه لا يخطط للعودة إلى التمثيل في أي وقت قريب.وقالخلال لقاءه مع " people": "لا أعلم يا صديقي، لن أكذب"، موضحًا بأن الأمر صعب حيث أنه إكتسب تجربة جديدة من خلال التمثيل بمجرد مُشاركته بأحد الأفلام ولكنه يرى أنه غير مُناسب لهذه الوظيفة.مؤكدًا خلال حديثه بإنه يركز بشكل أكبر هذه الأيام على فريقه الحقيقي، ويسعى لتحقيق تقدم عميق آخر،وكان قد تلقى اللاعب أنتوني إدواردز الثناء على أداءه التمثيلي من خلال مُشاركته ببطولة فيلم " Hustle" والذي شارك ببطولته أدم ساندلر و تم عرضه عام 2022.يُذكر أن فيلم " Hustle" تدور أحداثه حول مُكتشف مواهب كرة السلة يائس في إسبانيا يعثر على لاعب كرة شوارع استثنائي، ويرى فيه الأمل في عودته للعمل من جديد بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة.وجاء الفيلم من بطولة أدم ساندلر، بن فوستر، روبرت دوفال، كوين لاتيفا، ماريا بوتو، وجاء الفيلم من تأليف ويل فاترز، تايلور ماتيرن ومن إخراج أرميا زاجار.

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