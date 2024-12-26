شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة XAI تجمع 6 مليارات دولار للتوسع فى استخدامات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت شركة xAI، شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة إيلون ماسك، 6 مليارات دولار في جولة تمويل، فقد استثمرت شركة المملكة القابضة، ما يقرب من 400 مليون دولار في الجولة، وفقًا لإيداع عام.

وكشف التسجيل أيضًا أن قيمة xAI تبلغ الآن 45 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف تقييمها السابق، حيث ترفع الأموال النقدية الجديدة إجمالي أموال xAI التي تم جمعها إلى 12 مليار دولار، إضافة إلى شريحة xAI البالغة 6 مليارات دولار التي تم جمعها في مايو.

وفقًا لصحيفة Financial Times، لم يُسمح إلا للمستثمرين الذين دعموا xAI في جولة جمع الأموال السابقة بالمشاركة في هذه الجولة، وبحسب ما ورد، تم منح المستثمرين الذين ساعدوا في تمويل استحواذ ماسك على Twitter إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 25٪ من أسهم xAI.

وقالت شركة xAI في بيان لها: "إن أقوى نموذج لشركة xAI حتى الآن، يتم تدريبه حاليًا ونحن نركز الآن على إطلاق منتجات مبتكرة جديدة للمستهلكين والمؤسسات، حيث سيتم استخدام الأموال من جولة التمويل هذه لزيادة تسريع البنية التحتية المتقدمة، وشحن المنتجات"

وقد قام ماسك بتأسيس شركة XAI العام الماضي، بعد فترة وجيزة، أصدرت الشركة نموذج Grok الرائد للذكاء الاصطناعي الذي يعمل الآن على تشغيل عدد من الميزات على X، بما في ذلك برنامج الدردشة الآلي الذي يمكن لمشتركي X Premium والمستخدمين المجانيين الوصول إليه في بعض المناطق.

تشير التقارير إلى أن Grok قد يتعامل مع المزيد من وظائف X في المستقبل، بدءًا من تعزيز إمكانات البحث في X والسير الذاتية للحساب إلى المساعدة في تحليلات النشر وإعدادات الرد.

كما حصل X مؤخرًا على "زر Grok" المصمم لمساعدة المستخدمين على اكتشاف "السياق ذي الصلة" والتعمق أكثر في المناقشات الشائعة والأحداث في الوقت الفعلي.

كما تسعى شركة xAI إلى اللحاق بالمنافسين الأقوياء مثل OpenAI وAnthropic في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أطلقت الشركة واجهة برمجة التطبيقات (API) في أكتوبر، مما يسمح للعملاء ببناء Grok في تطبيقات ومنصات وخدمات تابعة لجهات خارجية. وقد طرحت للتو تطبيق Grok iOS المستقل لجمهور الاختبار.

يؤكد ماسك أنها لم تكن معركة عادلة. في دعوى قضائية مرفوعة ضد OpenAI وMicrosoft، المتعاون الوثيق مع OpenAI، يتهم محامو Musk شركة OpenAI بـ "المحاولة النشطة للقضاء على المنافسين" مثل xAI من خلال "انتزاع وعود من المستثمرين بعدم تمويلهم".

يقول محامي ماسك إن OpenAI تستفيد أيضًا بشكل غير عادل من البنية التحتية لشركة Microsoft وخبرتها فيما وصفه المحامون بأنه "اندماج فعلي".

ومع ذلك، يقول " ماسك " في كثير من الأحيان إن بيانات X تمنح الذكاء الاصطناعي المتقدم ميزة مقارنة بالمنافسين. في الشهر الماضي، غيّرت X سياسة الخصوصية الخاصة بها للسماح لجهات خارجية، بما في ذلك xAI، بتدريب العارضات على مشاركة X.

ومن الجدير بالذكر أن ماسك كان أحد المؤسسين الأصليين لشركة OpenAI، وترك الشركة في عام 2018 بعد خلافات حول اتجاهها. لقد جادل في الدعاوى السابقة بأن شركة OpenAI استفادت من مشاركته المبكرة، لكنها تراجعت عن تعهدها غير الربحي بإتاحة ثمار أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي للجميع.