الامارات | أميركا تقترح قواعد جديدة لمستحضرات التجميل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي ايه) قاعدة اتحادية سيتعين بموجبها على شركات مستحضرات التجميل اتخاذ خطوات إضافية لضمان خلو أي منتجات تحتوي على "التلك" التي تحتوي بدورها على مادة "الأسبستوس".

ويستهدف المقترح طمأنة المستهلكين بشأن سلامة مستحضرات التجميل، وبودرة الأطفال، ومنتجات العناية الشخصية الأخرى.

ويأتي هذا الاقتراح بعد سنوات من الدعاوى القضائية ضد شركة "جونسون آند جونسون" وشركات أخرى، بسبب مزاعم بوجود صلة بين بودرة الأطفال المعتمدة على التلك والإصابة بالسرطان.