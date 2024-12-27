الامارات | روسيا.. اختبار طريقة جديدة في علاج التهاب البنكرياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ متخصصون من جامعة فولغا للبحوث الطبية الروسية، في اختبار طريقة جديدة لعلاج التهاب البنكرياس المزمن، لأول مرة بزرع خلايا الغدد الصماء التي تسمى جزر لانجرهانس.

ونقل موقع "روسيا اليوم" ، عن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، قوله إنه لإزالة الألم الدائم والمستمر، أزال الجراحون البنكرياس بالكامل من جسم المرضى، وسلموه إلى علماء الأحياء، وبعد ذلك أجروا تصحيحا لنقص الأنسولين عن طريق زرع جزر لانجرهانس الخاصة بهم - خلايا الغدد الصماء المأخوذة من ذيل البنكرياس - في كبد المرضى.

وأشار الخبراء، إلى أن استئصال البنكرياس يكون ضروريا في بعض الحالات وخاصة في حالة الألم الذي لا يطاق وخطر تطور سرطان البنكرياس، وهذه العملية تؤدي بدورها إلى الإصابة بداء السكري البنكرياسي، وهذا ما دفع علماء الجامعة إلى تجربة هذه الطريقة الجراحية لحل هذه المشكلة.

من جهتها قالت ألكسندرا كاشينا، مديرة مختبر الطب التجديدي، إنه يتم عزل الخلايا الجزيرية من بنكرياس المريض بعد استئصاله، وتنظف وتنقى ومن ثم تحقن في الوريد البابي لكبد الشخص المريض، حيث تبدأ بإفراز الأنسولين وتنظيم مستوى الغلوكوز في الدم.

وقد شارك في تجربة هذه الطريقة الجراحية الجديدة اثنين من المرضى، انخفض بعدها الألم الشديد لديهما.

كما سجل الأطباء دورا متواضعا لجزر لانجرهانس المزروعة في إفراز الأنسولين حتى الآن.

ووفقا للأطباء، يجب لحل هذه المشكلة، زرع جزر لانجرهانس في وقت مبكر، قبل استنفادها بسبب فترة المرض الطويلة.