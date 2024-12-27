هيفاء وهبي توقّع على “المشتبه الرابع”.. ماذا تخبئ للجمهور؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان “المشتبه الرابع”، والذي تستعد لتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة في عدة مواقع عربية وأجنبية.

وشهدت الاحتفالية التي أقامتها شركة “بيروت برودكشن” توقيع العقد بحضور المنتج وصاحب الشركة، مينا دكران، الذي أعرب عن سعادته بالتعاون مع هيفاء وهبي. المسلسل من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة، ويعد بتقديم تجربة درامية مميزة بمشاركة نخبة من النجوم.

هيفاء شاركت جمهورها صوراً من الحفل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة بفستان قصير أسود، مما أثار إعجاب محبيها وأبرز جمالها المعتاد. الصور لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، الذي أعرب عن حماسه للعمل الجديد وتطلعه لمتابعته.

المسلسل يمثل إضافة جديدة إلى مسيرة هيفاء وهبي الفنية، ويُنتظر أن يشهد العمل تفاعلاً واسعاً عند عرضه.