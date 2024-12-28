الحكومة المكسيكية أعلنت نشر "تطبيق إنذار" لرعاياها بأميركا بعد تهديدات ترامب

أعلنت الحكومة المكسيكيّة، نشر "تطبيق إنذار" لرعاياها في الولايات المتّحدة الأميركيّة المهدَّدين بالتّرحيل الجماعي، كما أكّد الرّئيس المنتخَب ​دونالد ترامب​، بعد تنصيبه في 20 كانون الثّاني المقبل.

وشدّد وزير الخارجيّة المكسيكيّة خوان رامون دي لا فوينتي (Juan Ramón de la Fuente)، خلال مؤتمر صحافي، على أنّه "إذا وَجدت نفسك على وشك التّوقيف، عليك تفعيل زر الإنذار الّذي يرسل إشارةً إلى أقرب قنصليّة"، موضحًا أنّ التّطبيق سيبعث أيضًا رسالةً إلى أقارب الشّخص ووزارة الخارجيّة. وذكر أنّ التّطبيق سيكون متاحًا في كانون الثّاني المقبل.

وللمكسيك شبكة من نحو خمسين قنصليّة في الولايات المتّحدة، في خدمة 12 مليون مهاجر مكسيكي شمال نهر ريو غراندي، دون احتساب مزدوجي الجنسيّة .

وكان قد وصف ترامب دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة عبر حدود بلاده مع المكسيك، بأنّه "غزو"، واعدًا بتنفيذ "أكبر عمليّة طرد (للأجانب) في تاريخ الولايات المتّحدة"، من خلال إعلان حال الطّوارئ وإسناد المهمّة إلى الجيش.