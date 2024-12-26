"الخميس الأسود" في روسيا.. حدثان يثيران الخوف في يوم واحد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: هل هو "الخميس الأسود" في روسيا؟ فقد أعلنت روسيا حالة الطوارئ الاتحادية اليوم الخميس بسبب تسرب نفطي سببته ناقلتان روسيتان في البحر الأسود، حسبما قالت وزارة الطوارئ.

وتعرضت الناقلتان لعاصفة في 15 كانون الأول (ديسمبر)، ما أدى إلى انقسام إحداهما إلى نصفين وجنحت الأخرى.

وقد أدى التسرب الناتج عن ذلك إلى تغطية الشواطئ الرملية في أنابا ومحيطها، وهو منتجع شهير، وتسبب في مشاكل خطيرة للحياة البرية بما في ذلك الطيور البحرية والدلافين وخنازير البحر، وحاول أكثر من 10 آلاف شخص تطهيرها.

أما الحدث الآخر الذي يثير الخوف، فهو بيان هيئة مراقبة الطيران في روسيا الذي قال اليوم (الخميس) إن جميع مطارات موسكو الأربعة ومطار كالوغا على بعد 160 كيلومترا جنوب غربي موسكو أغلقت مؤقتا دون إبداء الأسباب.

وجاء في بيان لوكالة روزافياتسيا أن "أطقم الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وخدمات المطار يتخذون جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الرحلات الجوية".