الامارات | إثر عبثه بسلاح ناري وفاة طفل بالخطأ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي طفل أردني مصرعه إثر عبثه بسلاح لوالده في معافظة معان جنوب الأردن، مساء أمس.

وذكرت صحيفة "الوقائع الإخبارية" الأردنية أن الطفل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات كان يعبث بسلاح ناري "بمبكشن" يعود لوالده، إلا أن رصاصة خرجت من السلاح وأدته قتيلاً على الفور.

وأضافت الصحيفة أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى ليصار إلى دفنه اليوم في محافظة معان.