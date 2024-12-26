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الراجحي: محمد الدريم أنجز صفقة عقارية بـ مليار ريال.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف رجل الاعمال عبدالله الراجحي عن قيام الإعلامي محمد الدريم بإبرام صفقة عقارية بقيمة مليار ريال.

وأوضح الراجحي في مقطع فيديو قيام الدريم بصفقة عقارية بقيمة أكثر من مليار ريال قام فيها كوسيط حيث سيحصل على 25 مليون ريال منها”.

وكان الدريم قد أعلن مؤخرا عن تفاصيل أكبر صفقة عقارية في المنطقة الشرقية، لإفراغ أرض مساحتها 32 مليون متر مربع، بقيمة تعدت الـ 12 مليار ريال، فيما وصل مبلغ السعي للوسطاء العقاريين 300 مليون ريال .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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