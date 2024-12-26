شكرا لمتابعة خبر عن الراجحي: محمد الدريم أنجز صفقة عقارية بـ مليار ريال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رجل الاعمال عبدالله الراجحي عن قيام الإعلامي محمد الدريم بإبرام صفقة عقارية بقيمة مليار ريال.

وأوضح الراجحي في مقطع فيديو قيام الدريم بصفقة عقارية بقيمة أكثر من مليار ريال قام فيها كوسيط حيث سيحصل على 25 مليون ريال منها”.

وكان الدريم قد أعلن مؤخرا عن تفاصيل أكبر صفقة عقارية في المنطقة الشرقية، لإفراغ أرض مساحتها 32 مليون متر مربع، بقيمة تعدت الـ 12 مليار ريال، فيما وصل مبلغ السعي للوسطاء العقاريين 300 مليون ريال .