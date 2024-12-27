شكرا لمتابعة خبر عن مدير مدرسة الموهوبين: طلابنا يرغبون في البقاء بالمدرسة إلى الساعة 8 مساءً .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مدير مدرسة الموهوبين التقنية عن النظام الدراسي المميز الذي يتبعه طلاب المدرسة، مؤكدًا أن الطلبة يدرسون ثلاث مناهج في وقت واحد، يشمل التعليم العام الحكومي، والتحضير لاختبارات القدرات بشكل يومي، بالإضافة إلى مواد متخصصة في التقنية.

وقال المدير: “طلابنا يبدأون يومهم الدراسي في الساعة السابعة صباحًا ويستمرون حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً. لكن ما يثير إعجابنا هو شغفهم بالتقنية، مما يدفعهم للبقاء في المدرسة حتى الساعة 8 مساءً بناءً على رغبتهم في التعمق في تعلم المهارات التقنية.”

وأضاف: “هذا الحافز القوي لدى الطلاب يفرض علينا التواصل مع أولياء الأمور بشكل مستمر، حيث نتأكد من موافقتهم على تمديد أوقات الدراسة لأن طلابنا يتمتعون بإرادة قوية وعزيمة على تحسين مستواهم الأكاديمي والمهاري.”