شكرا لمتابعة خبر عن ‎قرار بإعفاء السعوديين من تأشيرة دخول قيرغيزستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جمهورية قيرغيزستان إعفاء المواطنين السعوديين من متطلبات التأشيرة للدخول إلى البلاد.

وأوضحت قيرغيزستان أن ذلك يأتي اعتبارًا من 4 يناير 2025، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العلاقات السياحية والاقتصادية بين المملكة وقيرغيزستان؛ ما يُسهم في فتح آفاقٍ جديدة للاستثمار والسياحة.

وتقع قيرغيزستان في وسط آسيا، محاطة بكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان، وجارتها الصين من الشرق.

وتعتبر قرغيزستان واحدة من أصغر دول آسيا الوسطى، تمتد حدودها نحو 900 كيلومترًا من الشرق إلى الغرب و 410 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب.