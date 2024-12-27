شكرا لمتابعة خبر عن المسند يحذر من الخروج اليوم: اكشت ببيتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، عبدالله المسند، الأسر بعدم الخروج نهار اليوم الجمعة؛ وذلك بسبب وجود هبات رياح نشطة إلى قوية، ما قد يسبب إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق المكشوفة.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” يمكن ملاحظة الخريطة الجوية التي توضح توزيع هبات الرياح نهار اليوم الجمعة.”

‏وأضاف:” الخريطة تظهر منخفض جوي يتمركز شمال العراق بقيم ضغط منخفضة تصل إلى 1008 هكتوباسكال، هذا المنخفض يجلب رياحًا نشطة على المناطق المحيطة، خاصة شمال ووسط ⁧‫المملكة، ولذلك اكشت ببيتك”‬⁩.