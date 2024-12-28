ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في شمال البرازيل إلى 10 قتلى و7 مفقودين

اعلنت السلطات البرازيلية أن حصيلة ضحايا انهيار جسر في شمال البرازيل ارتفعت إلى 10 قتلى وسبعة مفقودين.

وفي وقت سابق، أكدت البحرية البرازيلية إنّ فرق الإنقاذ عثرت على جثتين إضافيتين إحداهما في نهر توكانتينز المجاور والأخرى على بُعد ستة كيلومترات من مكان الحادث.

وأضافت البحرية في بيان أنّ "الحصيلة المؤكّدة حتى الآن هي عشرة قتلى وسبعة مفقودين".