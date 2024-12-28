الشرطة النروجية اعلنت مقتل أحد عناصرها ومسلحا مشتبها به بعد تبادل لإطلاق النار

أعلنت الشرطة النروجية مقتل أحد عناصرها ومسلحا مشتبها به بعد تبادل لإطلاق النار ليلا، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون النروجية "إن آر كيه".
وذكرت الشرطة النروجية إن إطلاق النار المميت وقع السبت في كليب قرب مدينة ستافانغر في جنوب غرب النروج، وأسفر أيضا عن إصابة شرطي آخر.
وكانت الشرطة قد تلقت تنبيها بشأن تقارير عن حالة تهديد مسلح بعد منتصف ليل السبت.
وأصيب في تبادل إطلاق النار عنصرا الشرطة والمسلح المشتبه به وهو في الأربعينات من العمر وكان يجلس في سيارة. وقضى أحد الشرطيين وهو في العشرينات من العمر والمشتبه به السبت متأثرين بجراحهما البالغة.
واوضح رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور لشبكة "إن آر كيه"، إن "هذا حدث خطير ومأسوي للغاية يؤثر علينا جميعا".
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