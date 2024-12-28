شربل مارون زار مرجعيات دينية درزية في راشيا واكد سعي "التيار" لإتمام الاستحقاق الرئاسي في الموعد المحدد

جال النائب شربل مارون يرافقه مسؤولو "التيار الوطني الحر" في راشيا جان الحداد وطوني الحداد ومخايل مرتى وشفيق شديد واعضاء في "التيار" على مرجعيات دينية من طائفة الموحدين الدروز في قضاء راشيا، وكان بحث في تطورات لبنان والمنطقة.

عقب الجولة قال مارون: "يشعر المرء عند مجالسته مشايخ بني معروف الأفاضل انه بين اهله تغمره البركة وشعور بفيض من المحبة الصادقة والحكمة في مقاربة القضايا العامة. نحن في البقاع الغربي وراشيا أنموذج حي للتفاعل الانساني والوطني حيث لاعقد ولا حواجز نفسية مانعة للتواصل او ما يحول دون تكريس مناخات التآخي التي تمارس بتلقائية نقية بلا مجاملات او تكلف".

ورأى أن "قوة لبنان تتجلى في سبل تكريس عوامل الوحدة من خلال توسعة المشترك بين كل مكونات المجتمع اللبناني وتخطي عناصر الفرقة تحت أي عنوان لان وحدة اللبنانيين كانت وستبقى أمضى الاسلحة في جبه المخاطر عن لبنان خاصة مطامع العدو الاسرائيلي المتربص بوحدتنا ومواردنا".

وأكد "سعي التيار الوطني الحر لاتمام الاستحقاق الرئاسي في الموعد المحدد وتخطي العقبات والمطبات في هذا الشأن لان تسارع الاحداث المحيطة بوطننا تستدعي تكاتف كل الجهود لإنقاذ الاستحقاق من التأجيل والتعطيل وانتخاب رئيس للبلاد تنتظم من خلاله المؤسسات الدستورية ويكون قادرا على النهوض بالبلد وجمع شمل اللبنانيين".