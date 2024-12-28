مكتب نتانياهو: سيدخل المستشفى غدا الأحد لاستئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، إن رئيس الوزراء سيدخل المستشفى غدا الأحد لاستئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن تضخم حميد.

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