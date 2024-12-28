مكتب نتانياهو: ما يتم الحديث عنه وتداوله بشأن احتمال صفقة مصغرة قبل تنصيب ترمب محض كذب

أكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، بان ما يتم الحديث عنه وتداوله بشأن احتمال صفقة مصغرة حول تبادل الاسرى قبل تنصيب الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب محض كذب.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" ذكرت نقلا عن مصادر، اننا نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه رسميا.

كما ذكرت القناة 12 عن مصادر إسرائيلية باننا "نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه". موضحة بان الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.