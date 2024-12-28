علاج انخفاض ضغط الدم.. تعديلات غذائية تحميك من المضاعفات

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علاج انخفاض ضغط الدم خطوة مهمة تبدأ من أهمية أن نكون على دراية واسعة بأعراض هذه الحالة والأسباب من أجل الوقوف على خطة علاج سليمة، ويحدث انخفاض ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم لديك أقل بكثير من المتوقع، ويمكن أن يحدث إما كحالة قائمة بذاتها أو كعرض لمجموعة واسعة من الحالات، وقد لا يسبب أعراضًا، ولكن عندما يحدث، فقد تحتاج إلى عناية طبية، حسبما افاد موقع "كليفيلاند كلينيك".

علاج انخفاض ضغط الدم يبدأ من معرفة أعراض الحالة، وتشمل:

بطء أو سرعة معدل ضربات القلب.

لون البشرة باهت.

برودة الركبتين.

انخفاض كمية الدم التي يضخها قلبك.

انخفاض كمية البول.

علاج انخفاض ضغط الدم يبدأ من معرفة أسبابه، وتشمل:

انخفاض ضغط الدم قد يحدث عندما تقف بسرعة كبيرة ولا يستطيع جسمك التعويض عن ذلك بتدفق المزيد من الدم إلى المخ.

أمراض الجهاز العصبي المركزي، حيث يمكن أن تؤثر حالات مثل مرض باركنسون على كيفية تحكم الجهاز العصبي في ضغط الدم.

انخفاض حجم الدم، يمكن أن يؤدي فقدان الدم بسبب الإصابات الشديدة إلى انخفاض ضغط الدم، كما يمكن أن يساهم الجفاف أيضًا في انخفاض حجم الدم.

الحالات التي تهدد الحياة، وتشمل هذه الحالات عدم انتظام ضربات القلب والانسداد الرئوي (PE) ، والنوبات القلبية، كما يمكن أن تسبب أيضًا ردود الفعل التحسسية المهددة للحياة (الحساسية المفرطة) أو ردود الفعل المناعية للعدوى الشديدة (الإنتان) انخفاض ضغط الدم.

أمراض القلب والرئة، قد تسبب انخفاض ضغط الدم عندما ينبض قلبك بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، أو إذا لم تعمل رئتيك كما ينبغي.

قصور القلب المتقدم (ضعف عضلة القلب) هو سبب آخر لانخفاض ضغط الدم.

بعض الأدوية الموصوفة طبيًا، يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم.

الحمل، من الممكن حدوث انخفاض ضغط الدم في الثلث الأول والثاني من الحمل.

علاج انخفاض ضغط الدم.. يتم بناءً على معرفة السبب الكامن وراء هذه الحالة ومعالجته.. وفيما يلى مجموعة من النصائح لعلاج انخفاض ضغط الدم وكذلك الوقاية منها: زيادة استهلاك الملح في الطعام

علاج انخفاض ضغط الدم قد يتطلب أحيانًا زيادة استهلاك الملح ولكن يجب أن يحدث هذا أيضًا باعتدال لأن الزيادة المفرطة في الملح أو الصوديوم قد تؤدي إلى فشل القلب، خاصة لدى كبار السن.

الإكثار من شرب الماء

علاج انخفاض ضغط الدم يتطلب أيضًا شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية للوقاية من الجفاف، الذى يعتبر عاملًا في انخفاض ضغط الدم.

ارتداء الجوارب الضاغطة

علاج انخفاض ضغط الدم قد يتطلب ارتداء الجوارب الضاغطة أيضًا، والتي تُستخدم غالبًا لتخفيف الألم وتقليل تورم دوالي الأوردة، كما تحسن من تدفق الدم من الساقين إلى القلب.

الأدوية

علاج انخفاض ضغط الدم قد يتطلب أحيانًا تناول الأدوية لمعالجة هذه الحالة، حيث تعمل الأدوية على زيادة كمية الدم.

تناول وجبات صغيرة منخفضة الكربوهيدرات

علاج انخفاض ضغط الدم يتطلب أيضًا تناول وجبات صغيرة منخفضة الكربوهيدرات.