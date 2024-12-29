أدّى ميخائيل كافيلاشفيلي (Mikheil Kavelashvili) اليمين الّدستوريّة رئيسًا جديدًا لجورجيا، خلفًا للرّئيسة المنتهية ولايتها والمؤيّدة للاتحاد الأوروبي سالومي زرابيشفيلي (Salomé Zourabichvili). وكانت قد أعلنت زورابيشفيلي، في وقت سابق اليوم، أنّها ستغادر القصر الرّئاسي مع تنصيب كافيلاشفيلي، لكنّها أكّدت أمام الآلاف من المتظاهرين المؤيّدين للاتحاد الأوروبي، "أنّني ما زلت الرّئيسة الشّرعيّة الوحيدة" للبلاد، مشيرةً إلى "أنني سأقف إلى جانبكم، حاملةً معي الشّرعيّة والعَلَم وثقتكم".

كانت هذه تفاصيل خبر كافيلاشفيلي أدى اليمين الدستورية رئيسًا لجورجيا وزورابيشفيلي أعلنت مغادرة القصر الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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