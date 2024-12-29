"النشرة": انهيار جزء من الطريق التي تصل النبطية بالنبطية الفوقا وباتت شبه مقطوعة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية، بـ"انهيار جزء من الطّريق الّتي تصل النبطية بالنبطية الفوقا تحت نادي الشقيف بسبب غزارة الأمطار والسّيول، وباتت شبه مقطوعة".

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