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جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة الوراق التعليمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 29 ديسمبر 2024 01:26 م

كشفت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ونشرت إدارة الوراق التعليمية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية، وذلك على النحو التالي:

 

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول
جدول الصف الثاني الثانوي 
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جدول الصف الاول الاعدادي

 

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جدول الصف الثاني الإعدادي
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جدول الصف الرابع الابتدائي
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جدول الصف السادس الابتدائي

 

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2جدول الصف الاول الثانوي
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جدول الصف الثالث الابتدائي

 

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جدول الصف الخامس الابتدائي


وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية

-الصف الثانى والثالث (فصل واحد) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.

-الصف الثالث الإبتدائى (عام) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025.

-الصف الرابع الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الخامس الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف السادس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

ثانياً: المرحلة الإعدادية

-الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 18/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

ثالثاً: الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى

-الصف الأول الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025  إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه تبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

رابعاً: الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع

-الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

خامساً: الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين

-الصف الأول الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

 

 


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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