شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة الوراق التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 01:26 م

كشفت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ونشرت إدارة الوراق التعليمية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية، وذلك على النحو التالي:



جدول الصف الثاني الثانوي



جدول الصف الاول الاعدادي



جدول الصف الثاني الإعدادي



جدول الصف الرابع الابتدائي



جدول الصف السادس الابتدائي



2جدول الصف الاول الثانوي



جدول الصف الثالث الابتدائي



جدول الصف الخامس الابتدائي



وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية

-الصف الثانى والثالث (فصل واحد) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.

-الصف الثالث الإبتدائى (عام) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025.

-الصف الرابع الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الخامس الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف السادس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

ثانياً: المرحلة الإعدادية

-الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 18/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

ثالثاً: الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى

-الصف الأول الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه تبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

رابعاً: الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع

-الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

خامساً: الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين

-الصف الأول الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.



