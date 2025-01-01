شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رجب المبارك، راجيًا أن يكون شهرًا مليئًا بالخيرات والبركات والسلام؛ مؤكدًا أهمية هذا الشهر في نفوس المسلمين لما يحمله من دلالات روحية وإيمانية.

وقد بيّن وزير الأوقاف أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال والاعتداء على الأنفس، قال تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" (التوبة: 36)؛ موكدًا أهمية وقف الحروب والاعتداءات، وداعيًا إلى نشر قيم الرحمة والتسامح بين الأمم.

وأضاف الوزير إن شهر رجب يمثل فرصة عظيمة للعودة إلى الله بالتوبة والعمل الصالح، موضحًا أهمية استثمار هذه المناسبة لتعزيز القيم الدينية والإنسانية التي تدعو إلى المحبة والسلام. كما دعا المسلمين إلى استلهام الدروس والعبر من هذا الشهر المبارك في تعاملاتهم اليومية.

وفي ختام تهنئته، دعا الدكتور أسامة الأزهري الله أن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء، وأن يعم السلام أرجاء العالم، مؤكدًا أن شهر رجب يعد مدخلًا مباركًا لشهر رمضان، ما يدعونا للاستعداد الروحي والإيماني لاستقبال هذا الموسم العظيم.